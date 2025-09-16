flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1880 года S WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1880 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1880 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,459,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1880
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1700 USD
График аукционных продаж Соверен 1880 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (202)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1880 года "Герб" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23305 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10465 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
1880 $
Цена в валюте аукциона 1400 GBP
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 2 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата2 мая 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе Stack's - 15 августа 2024
ПродавецStack's
Дата15 августа 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 16 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 мая 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Где купить?
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Герб" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 сентября 2025
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата16 сентября 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1880 года S WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1880 года "Герб" с буквами S WW WW составляет 1700 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1880 года "Герб" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1880 года "Герб" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1880 года "Герб" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1880 года S WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

