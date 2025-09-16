Соверен 1880 года S WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр21,5 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC1,459,000
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодВиктория
- НоминалСоверен
- Год1880
- ПравительВиктория (Королева Великобритании)
- Монетный дворСидней
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1880 года "Герб" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23305 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10465 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1880 года S WW WW "Герб"?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1880 года "Герб" с буквами S WW WW составляет 1700 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1880 года "Герб" с буквами S WW WW?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1880 года "Герб" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету соверен 1880 года "Герб" со знаком S WW WW?
Для продажи соверен 1880 года S WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.