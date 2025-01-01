flag
Монеты Австралии 1880 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1880 S WW WW Герб
Средняя цена1700 $
Продажи
1203
Аверс
Реверс
Соверен 1880 M WW WW Герб
Средняя цена1900 $
Продажи
059
Аверс
Реверс
Соверен 1880 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена760 $
Продажи
172
Аверс
Реверс
Соверен 1880 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена560 $
Продажи
2222
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1880 S Герб
Средняя цена1000 $
Продажи
020
