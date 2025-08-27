flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1880 года S "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1880 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1880 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC80,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1880
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1000 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1880 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1880 года "Герб" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 32133 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Spink - 19 июня 2025
ПродавецSpink
Дата19 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
474 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVF25 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Palombo - 22 января 2022
ПродавецPalombo
Дата22 января 2022
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 30 мая 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 мая 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Coins of the Realm - 29 августа 2020
ПродавецCoins of the Realm
Дата29 августа 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Heritage - 27 февраля 2020
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Heritage - 27 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата27 февраля 2020
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 13 января 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата13 января 2019
СохранностьPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2018
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Palombo - 20 октября 2018
ПродавецPalombo
Дата20 октября 2018
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Heritage - 17 января 2018
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Heritage - 17 января 2018
ПродавецHeritage
Дата17 января 2018
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 23 сентября 2013
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата23 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Heritage - 11 сентября 2012
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Heritage - 11 сентября 2012
ПродавецHeritage
Дата11 сентября 2012
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Goldberg - 13 февраля 2008
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Goldberg - 13 февраля 2008
ПродавецGoldberg
Дата13 февраля 2008
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Heritage - 8 января 2007
Австралия 1/2 соверена 1880 S "Герб" на аукционе Heritage - 8 января 2007
ПродавецHeritage
Дата8 января 2007
СохранностьAU53 NGC
Цена

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1880 года S "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1880 года "Герб" с буквами S составляет 1000 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1880 года "Герб" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1880 года "Герб" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1880 года "Герб" со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1880 года S "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1880 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом 1/2 соверенаНумизматические аукционы