1/2 соверена 1880 года S "Герб" (Австралия, Виктория)
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес3,994 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC80,000
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодВиктория
- Номинал1/2 соверена
- Год1880
- ПравительВиктория (Королева Великобритании)
- Монетный дворСидней
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1880 года "Герб" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 32133 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1880 года S "Герб"?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1880 года "Герб" с буквами S составляет 1000 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1880 года "Герб" с буквами S?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1880 года "Герб" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 соверена 1880 года "Герб" со знаком S?
Для продажи 1/2 соверена 1880 года S "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.