АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1880 года S WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1880 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1880 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,459,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1880
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:760 USD
График аукционных продаж Соверен 1880 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (71)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1880 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 22041 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 15 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
711 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 23 февраля 2024
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата23 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Soler y Llach - 27 октября 2023
ПродавецSoler y Llach
Дата27 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе WAG - 12 марта 2023
ПродавецWAG
Дата12 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Spink - 31 января 2023
ПродавецSpink
Дата31 января 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Sovereign Rarities - 21 сентября 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе NOONANS - 24 мая 2022
ПродавецNOONANS
Дата24 мая 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Auction World - 19 июля 2021
ПродавецAuction World
Дата19 июля 2021
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Roxbury’s - 6 декабря 2020
ПродавецRoxbury’s
Дата6 декабря 2020
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1880 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе NOONANS - 24 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата24 сентября 2025
СохранностьUNC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1880 года S WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1880 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW составляет 760 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1880 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1880 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1880 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1880 года S WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

