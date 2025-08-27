flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1859 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1859 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1859 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,050,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1859
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1500 USD
График аукционных продаж Соверен 1859 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (150)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1859 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 21022 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 10 февраля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1859 на аукционе Stack's - 9 апреля 2025
Австралия Соверен 1859 на аукционе Stack's - 9 апреля 2025
ПродавецStack's
Дата9 апреля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
3800 $
Цена в валюте аукциона 3800 USD
Австралия Соверен 1859 на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Австралия Соверен 1859 на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе NOONANS - 6 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата6 сентября 2024
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе Marudhar - 13 июля 2024
ПродавецMarudhar
Дата13 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьXF40 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе Stack's - 16 мая 2024
Австралия Соверен 1859 на аукционе Stack's - 16 мая 2024
ПродавецStack's
Дата16 мая 2024
СохранностьMS60 NGC
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе Coin Cabinet - 5 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе HARMERS - 1 ноября 2023
ПродавецHARMERS
Дата1 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьVF35 NGC
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе Münzenonline - 28 апреля 2023
ПродавецMünzenonline
Дата28 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе HARMERS - 30 марта 2023
ПродавецHARMERS
Дата30 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе Heritage - 16 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата16 февраля 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе Sovereign Rarities - 15 февраля 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата15 февраля 2023
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе Heritage - 8 декабря 2022
ПродавецHeritage
Дата8 декабря 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1859 на аукционе Bertolami - 12 июня 2022
ПродавецBertolami
Дата12 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1859 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1859 года составляет 1500 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1859 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1859 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1859 года?

Для продажи соверен 1859 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

