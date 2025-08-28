flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1907 года M (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1907 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1907 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Aurora Numismatica

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,332,691

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1907
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:610 USD
График аукционных продаж Соверен 1907 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (242)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1907 года со знаком M. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1850 GBP. Торги состоялись 13 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage - 26 августа 2025
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage - 26 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage - 7 августа 2025
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage - 7 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата7 августа 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 810 USD
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
806 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Coin Cabinet - 11 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата11 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage - 19 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата19 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage - 19 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата19 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage - 12 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage - 5 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата5 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage - 21 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата21 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Heritage Eur - 11 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата11 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1907 M на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
К аукциону
Австралия Соверен 1907 M на аукционе London Coins - 7 сентября 2025
ПродавецLondon Coins
Дата7 сентября 2025
СохранностьMS63 PCGS
К аукциону
Австралия Соверен 1907 M на аукционе London Coins - 7 сентября 2025
ПродавецLondon Coins
Дата7 сентября 2025
СохранностьMS63 PCGS
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1907 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1907 года с буквами M составляет 610 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1907 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1907 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1907 года со знаком M?

Для продажи соверен 1907 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет Эдуарда VIIМонеты Австралии 1907 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы