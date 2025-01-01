flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Каталог монет Эдуарда VII (1901-1910)

Всего добавлено монет: 41

Период чеканки Эдуарда VII
Каталог монетЭдуард VII1901-1910
coinЗолото
Год монеты

Монеты Эдуарда VII с ценами и описанием

ФотоОписаниеМеталлСр. ценаUNCСр. ценаPROOFПродажи
Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1906 S
Gold$490-078Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1906 S
Gold$340-027Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1907 M
Gold$510-020Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1910 S
Gold$470-2228Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1908 M
Gold$450-021Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1904 M
Gold$480-074Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1910 M
Gold$540-074Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1904 P
Gold$990-125Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1906 P
Gold$500-070Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1909 P
Gold$520-063Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1902 S
Gold$500-027Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1902 S
Gold$550-049Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1903 S
Gold$560-171Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1904 S
Gold$600-250Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1907 S
Gold$540-296Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1908 S
Gold$650-035Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1909 P
Gold$620-015Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1903 M
Gold$520-0101Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1905 M
Gold$600-189Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1908 M
Gold$580-1113Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1908 P
Gold$1,400-014Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1910 S
Gold$260-156Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1903 P
Gold$540-171Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1904 P
Gold$550-044Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1905 P
Gold$810-259Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1907 P
Gold$530-058Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1908 P
Gold$710-0182Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1910 P
Gold$810-069Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1909 M
Gold$360-023Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1905 S
Gold$540-034Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1909 S
Gold$500-058Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1903 S
Gold$280-028Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1906 M
Gold$950-010Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1902 M
Gold$690-1104Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1907 M
Gold$610-3245Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1902 P
Gold$630-066Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1908 S
Gold$410-132Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1906 M
Gold$540-0118Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Five Pounds 1902 S
Gold--00Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Two pounds 1902 S
Gold--00Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1909 M
Gold$540-0130
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыНумизматические аукционы