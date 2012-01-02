flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1907 года M (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1907 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - 1/2 соверена 1907 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC405,034

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1907
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:510 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1907 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1907 года со знаком M. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 23325 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
392 $
Цена в валюте аукциона 290 GBP
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе Heritage - 16 января 2025
ПродавецHeritage
Дата16 января 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 336 USD
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе NOONANS - 4 октября 2023
ПродавецNOONANS
Дата4 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе Coin Cabinet - 4 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата4 апреля 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе Artemide Aste - 3 июля 2022
ПродавецArtemide Aste
Дата3 июля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе Coin Cabinet - 13 марта 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 марта 2022
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе Artemide Aste - 6 декабря 2020
ПродавецArtemide Aste
Дата6 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе Baldwin's of St. James's - 26 сентября 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата26 сентября 2019
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 июня 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 июня 2019
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 марта 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 марта 2019
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе WAG - 10 февраля 2019
ПродавецWAG
Дата10 февраля 2019
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе Soler y Llach - 18 октября 2016
ПродавецSoler y Llach
Дата18 октября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе HERVERA - 18 октября 2016
ПродавецHERVERA
Дата18 октября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе Auctiones - 19 апреля 2015
ПродавецAuctiones
Дата19 апреля 2015
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1907 M на аукционе Heritage - 3 января 2012
ПродавецHeritage
Дата3 января 2012
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII 1/2 соверена 1907 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1907 года с буквами M составляет 510 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1907 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1907 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1907 года со знаком M?

Для продажи 1/2 соверена 1907 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
