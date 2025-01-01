flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1907 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1907 S
Средняя цена540 $
Продажи
296
Аверс
Реверс
Соверен 1907 M
Средняя цена610 $
Продажи
3245
Аверс
Реверс
Соверен 1907 P
Средняя цена530 $
Продажи
058
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1907 M
Средняя цена510 $
Продажи
020
