Австралия

Соверен 1907 года P (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1907 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1907 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Tennants Auctioneers

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,972,289

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1907
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:530 USD
График аукционных продаж Соверен 1907 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (58)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1907 года со знаком P. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Numisor за 1300 CHF. Торги состоялись 17 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1907 P на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
773 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1907 P на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 10 апреля 2025
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата10 апреля 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
602 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Австралия Соверен 1907 P на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1907 P на аукционе Coin Cabinet - 4 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата4 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1907 P на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1907 P на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1907 P на аукционе Coin Cabinet - 17 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата17 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1907 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1907 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1907 P на аукционе Tennants Auctioneers - 8 мая 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1907 P на аукционе Sovereign Rarities - 21 февраля 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 февраля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1907 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1907 P на аукционе Александр - 11 декабря 2023
ПродавецАлександр
Дата11 декабря 2023
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Австралия Соверен 1907 P на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1907 P на аукционе Александр - 13 ноября 2023
ПродавецАлександр
Дата13 ноября 2023
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
ПродавецSovereign Rarities
Дата26 сентября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1907 P на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1907 P на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1907 P на аукционе London Coins - 4 декабря 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1907 P на аукционе Stack's - 16 ноября 2022
ПродавецStack's
Дата16 ноября 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1907 P на аукционе Coin Cabinet - 28 сентября 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 сентября 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1907 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1907 года с буквами P составляет 530 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1907 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1907 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1907 года со знаком P?

Для продажи соверен 1907 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

