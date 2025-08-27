flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1907 года S (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1907 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1907 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,539,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1907
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:540 USD
График аукционных продаж Соверен 1907 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (94)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1907 года со знаком S. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 29456 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
930 $
Цена в валюте аукциона 930 USD
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Coin Cabinet - 18 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
667 $
Цена в валюте аукциона 525 GBP
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе AURORA - 19 сентября 2024
ПродавецAURORA
Дата19 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Coin Cabinet - 18 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Coin Cabinet - 7 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата7 мая 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Coin Cabinet - 26 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Coin Cabinet - 23 января 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 января 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Numisma - Portugal - 14 декабря 2023
ПродавецNumisma - Portugal
Дата14 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1907 S на аукционе Chaponnière - 19 ноября 2023
ПродавецChaponnière
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1907 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1907 года с буквами S составляет 540 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1907 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1907 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1907 года со знаком S?

Для продажи соверен 1907 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
