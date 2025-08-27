АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936
5 фунтов 1902 года S (Австралия, Эдуард VII)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес39,9403 гр
- Чистого золота (1,1775 oz) 36,6253 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж PROOF3
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодЭдуард VII
- Номинал5 фунтов
- Год1902
- ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный дворСидней
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать монету 5 фунтов 1902 года со знаком S?
Для продажи 5 фунтов 1902 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
