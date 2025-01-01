flag
Монеты Австралии 1902 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 фунтов 1902 S
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
2 фунта 1902 S
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
Соверен 1902 S
Средняя цена550 $
Продажи
049
Аверс
Реверс
Соверен 1902 M
Средняя цена690 $
Продажи
1104
Аверс
Реверс
Соверен 1902 P
Средняя цена630 $
Продажи
066
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1902 S
Средняя цена500 $
Продажи
027
