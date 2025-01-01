Каталог
Австралия
Период:
1837-1936
1837-1936
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Главная
Каталог
Австралия
1902
Монеты Австралии 1902 года
5 фунтов 1902 S
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 фунта 1902 S
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Соверен 1902 S
Средняя цена
550 $
Продажи
0
49
Соверен 1902 M
Средняя цена
690 $
Продажи
1
104
Соверен 1902 P
Средняя цена
630 $
Продажи
0
66
1/2 соверена 1902 S
Средняя цена
500 $
Продажи
0
27
