1/2 соверена 1902 года S (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1902 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - 1/2 соверена 1902 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC84,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1902
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:500 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1902 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1902 года со знаком S. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 825 GBP. Торги состоялись 21 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьXF40 PCGS
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьXF40 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе St James’s - 27 марта 2024
ПродавецSt James’s
Дата27 марта 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе St James’s - 27 марта 2024
ПродавецSt James’s
Дата27 марта 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе Coin Cabinet - 27 июня 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 июня 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе Coin Cabinet - 16 августа 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 августа 2022
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе Coin Cabinet - 12 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 сентября 2021
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе DNW - 5 мая 2021
ПродавецDNW
Дата5 мая 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе Coin Cabinet - 28 марта 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 марта 2021
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьUNC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе Heritage - 27 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата27 февраля 2020
СохранностьAU58 NGC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе DNW - 5 декабря 2019
ПродавецDNW
Дата5 декабря 2019
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 ноября 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 ноября 2019
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 июня 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 июня 2019
СохранностьUNC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 12 июня 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата12 июня 2019
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1902 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 марта 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 марта 2019
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII 1/2 соверена 1902 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1902 года с буквами S составляет 500 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1902 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1902 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1902 года со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1902 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
