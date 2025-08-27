flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1902 года P (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1902 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1902 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Tennants Auctioneers

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,289,122

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1902
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:630 USD
График аукционных продаж Соверен 1902 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (66)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1902 года со знаком P. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 7073 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 3200 EUR. Торги состоялись 11 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Hermes Auctions - 18 марта 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата18 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Tennants Auctioneers - 12 февраля 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата12 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1902 P на аукционе CoinsNB - 19 октября 2024
ПродавецCoinsNB
Дата19 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Hermes Auctions - 30 июля 2024
ПродавецHermes Auctions
Дата30 июля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1902 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Cieszyńskie CN - 26 мая 2024
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Cieszyńskie CN - 26 мая 2024
ПродавецCieszyńskie CN
Дата26 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Heritage Eur - 13 мая 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата13 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Coin Cabinet - 7 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата7 мая 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Teutoburger - 4 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата4 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Александр - 13 ноября 2023
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Александр - 13 ноября 2023
ПродавецАлександр
Дата13 ноября 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1902 P на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1902 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1902 года с буквами P составляет 630 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1902 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1902 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1902 года со знаком P?

Для продажи соверен 1902 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет Эдуарда VIIМонеты Австралии 1902 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы