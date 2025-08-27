flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

2 фунта 1902 года S (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - 2 фунта 1902 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - 2 фунта 1902 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес15,9761 гр
  • Чистого золота (0,471 oz) 14,6501 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж PROOF3

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • Номинал2 фунта
  • Год1902
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
График аукционных продаж 2 фунта 1902 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать монету 2 фунта 1902 года со знаком S?

Для продажи 2 фунта 1902 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

