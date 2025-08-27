flag
Соверен 1902 года S (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1902 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1902 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,813,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1902
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1902 года со знаком S. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1900 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1902 S на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Австралия Соверен 1902 S на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьXF
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Австралия Соверен 1902 S на аукционе Mowbray Collectables - 14 марта 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата14 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1902 S на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1902 S на аукционе Coin Cabinet - 15 октября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1902 S на аукционе Coin Cabinet - 17 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата17 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1902 S на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1902 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1902 S на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1902 S на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1902 S на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1902 S на аукционе Александр - 11 декабря 2023
ПродавецАлександр
Дата11 декабря 2023
СохранностьVF30
Цена
Австралия Соверен 1902 S на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1902 S на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1902 S на аукционе Александр - 13 ноября 2023
ПродавецАлександр
Дата13 ноября 2023
СохранностьVF30
Цена
ПродавецMowbray Collectables
Дата22 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1902 S на аукционе London Coins - 6 марта 2022
ПродавецLondon Coins
Дата6 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1902 S на аукционе Stack's - 19 января 2022
ПродавецStack's
Дата19 января 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1902 S на аукционе St James’s - 8 декабря 2021
ПродавецSt James’s
Дата8 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1902 S на аукционе Soler y Llach - 1 декабря 2021
ПродавецSoler y Llach
Дата1 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1902 S на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьMS63 PL NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1902 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1902 года с буквами S составляет 550 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1902 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1902 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1902 года со знаком S?

Для продажи соверен 1902 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

