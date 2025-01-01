flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Золотые монеты 5 фунтов Эдуарда VII - Австралия

5 фунтов 1902

ГодЗнакОписаниеТираж PROOFПродажиПродажи
1902S300
