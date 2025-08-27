flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1908 года P (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1908 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - 1/2 соверена 1908 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC24,668

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1908
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1400 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1908 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (14)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1908 года со знаком P. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30165 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1908 P на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 290 GBP
Австралия 1/2 соверена 1908 P на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 440 GBP
Австралия 1/2 соверена 1908 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1908 P на аукционе Münzenonline - 24 ноября 2023
ПродавецMünzenonline
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1908 P на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 марта 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 марта 2019
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1908 P на аукционе Baldwin's of St. James's - 13 января 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата13 января 2019
СохранностьUNC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1908 P на аукционе Baldwin's of St. James's - 22 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата22 сентября 2017
СохранностьAU
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 P на аукционе SINCONA - 16 мая 2017
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2017
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1908 P на аукционе SINCONA - 25 октября 2016
ПродавецSINCONA
Дата25 октября 2016
СохранностьXF
Цена
Цена
ПродавецSINCONA
Дата20 мая 2016
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 P на аукционе SINCONA - 20 мая 2015
ПродавецSINCONA
Дата20 мая 2015
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 P на аукционе SINCONA - 23 мая 2014
ПродавецSINCONA
Дата23 мая 2014
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 P на аукционе Heritage - 2 июня 2008
ПродавецHeritage
Дата2 июня 2008
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 P на аукционе Heritage - 2 июня 2008
ПродавецHeritage
Дата2 июня 2008
СохранностьVF
Цена

Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII 1/2 соверена 1908 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1908 года с буквами P составляет 1400 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1908 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1908 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1908 года со знаком P?

Для продажи 1/2 соверена 1908 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
