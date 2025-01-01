flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1908 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1908 S
Средняя цена650 $
Продажи
035
Аверс
Реверс
Соверен 1908 M
Средняя цена580 $
Продажи
1113
Аверс
Реверс
Соверен 1908 P
Средняя цена710 $
Продажи
0182
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1908 S
Средняя цена410 $
Продажи
132
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1908 M
Средняя цена450 $
Продажи
021
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1908 P
Средняя цена1400 $
Продажи
014
