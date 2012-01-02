flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1908 года M (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1908 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - 1/2 соверена 1908 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC405,034

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1908
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:450 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1908 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (21)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1908 года со знаком M. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 23326 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Stack's - 21 августа 2024
ПродавецStack's
Дата21 августа 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 336 USD
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Busso Peus - 28 апреля 2023
ПродавецBusso Peus
Дата28 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Stephen Album - 25 января 2021
ПродавецStephen Album
Дата25 января 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Baldwin's of St. James's - 26 сентября 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата26 сентября 2019
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 июня 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 июня 2019
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 марта 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 марта 2019
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Heritage - 7 февраля 2019
ПродавецHeritage
Дата7 февраля 2019
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Künker - 23 марта 2018
ПродавецKünker
Дата23 марта 2018
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Chaponnière - 22 ноября 2016
ПродавецChaponnière
Дата22 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Schulman - 17 ноября 2013
ПродавецSchulman
Дата17 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Busso Peus - 26 апреля 2013
ПродавецBusso Peus
Дата26 апреля 2013
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Heritage - 23 апреля 2013
ПродавецHeritage
Дата23 апреля 2013
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Heritage - 3 января 2012
ПродавецHeritage
Дата3 января 2012
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Heritage - 14 декабря 2010
ПродавецHeritage
Дата14 декабря 2010
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1908 M на аукционе Heritage - 21 сентября 2008
ПродавецHeritage
Дата21 сентября 2008
СохранностьXF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII 1/2 соверена 1908 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1908 года с буквами M составляет 450 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1908 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1908 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1908 года со знаком M?

Для продажи 1/2 соверена 1908 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

