flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1908 года S (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1908 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1908 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,017,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1908
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:650 USD
График аукционных продаж Соверен 1908 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (35)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1908 года со знаком S. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 220 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1850 GBP. Торги состоялись 21 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Coin Cabinet - 4 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата4 марта 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
730 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 S на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Александр - 13 ноября 2023
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Александр - 13 ноября 2023
ПродавецАлександр
Дата13 ноября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Heritage - 25 мая 2023
ПродавецHeritage
Дата25 мая 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Numisor - 25 апреля 2023
ПродавецNumisor
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Coin Cabinet - 13 декабря 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 декабря 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Heritage - 19 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата19 мая 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Heritage - 24 марта 2022
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 6 октября 2021
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата6 октября 2021
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Coin Cabinet - 12 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 сентября 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Coin Cabinet - 30 мая 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 мая 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Heritage - 22 января 2021
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Heritage - 22 января 2021
ПродавецHeritage
Дата22 января 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Felzmann - 2 декабря 2020
ПродавецFelzmann
Дата2 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Coin Cabinet - 13 сентября 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 сентября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Spink - 2 июля 2020
ПродавецSpink
Дата2 июля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Heritage - 17 мая 2020
Австралия Соверен 1908 S на аукционе Heritage - 17 мая 2020
ПродавецHeritage
Дата17 мая 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1908 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1908 года с буквами S составляет 650 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1908 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1908 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1908 года со знаком S?

Для продажи соверен 1908 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет Эдуарда VIIМонеты Австралии 1908 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы