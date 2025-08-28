flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1908 года M (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1908 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1908 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,080,148

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1908
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:580 USD
График аукционных продаж Соверен 1908 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (112)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1908 года со знаком M. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 29457 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2233 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
768 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 M на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Oslo Myntgalleri - 24 ноября 2024
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата24 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Heritage - 8 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата8 августа 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Heritage - 1 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата1 августа 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Coin Cabinet - 16 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 апреля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Roxbury’s - 22 марта 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата22 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Александр - 22 февраля 2024
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Александр - 22 февраля 2024
ПродавецАлександр
Дата22 февраля 2024
СохранностьMS61
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Coin Cabinet - 23 января 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 января 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Coin Cabinet - 29 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 декабря 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Александр - 13 ноября 2023
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Александр - 13 ноября 2023
ПродавецАлександр
Дата13 ноября 2023
СохранностьMS62 ANACS
Цена
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Roxbury’s - 20 октября 2023
ПродавецRoxbury’s
Дата20 октября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
ПродавецWójcicki
Дата7 октября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1908 M на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1908 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1908 года с буквами M составляет 580 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1908 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1908 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1908 года со знаком M?

Для продажи соверен 1908 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет Эдуарда VIIМонеты Австралии 1908 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы