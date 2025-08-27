flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1908 года P (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1908 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1908 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,875,617

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1908
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:710 USD
График аукционных продаж Соверен 1908 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (182)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1908 года со знаком P. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33327 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10200 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
1740 $
Цена в валюте аукциона 1740 USD
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 10 апреля 2025
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата10 апреля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
657 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе HIRSCH - 13 февраля 2025
ПродавецHIRSCH
Дата13 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Cayón - 6 февраля 2025
ПродавецCayón
Дата6 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Coin Cabinet - 15 октября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Heritage - 22 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата22 августа 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Coin Cabinet - 18 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Coin Cabinet - 7 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата7 мая 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Coin Cabinet - 26 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Coin Cabinet - 26 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 марта 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1908 P на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1908 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1908 года с буквами P составляет 710 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1908 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1908 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1908 года со знаком P?

Для продажи соверен 1908 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

