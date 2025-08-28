flag
1/2 соверена 1908 года S (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1908 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - 1/2 соверена 1908 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC538,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1908
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:410 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1908 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (31)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1908 года со знаком S. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 23327 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе HARMERS - 1 ноября 2023
ПродавецHARMERS
Дата1 ноября 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе HARMERS - 30 марта 2023
ПродавецHARMERS
Дата30 марта 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Heritage - 24 марта 2022
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Cambi Aste - 21 сентября 2021
ПродавецCambi Aste
Дата21 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Coin Cabinet - 12 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 сентября 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Stack's - 11 апреля 2021
ПродавецStack's
Дата11 апреля 2021
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Heritage - 2 апреля 2020
ПродавецHeritage
Дата2 апреля 2020
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Heritage - 29 декабря 2019
ПродавецHeritage
Дата29 декабря 2019
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 марта 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 марта 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 марта 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 марта 2019
СохранностьMS65 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Heritage - 7 февраля 2019
ПродавецHeritage
Дата7 февраля 2019
СохранностьAU55 NGC
Цена
Где купить?
Австралия 1/2 соверена 1908 S на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII 1/2 соверена 1908 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1908 года с буквами S составляет 410 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1908 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1908 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1908 года со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1908 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
