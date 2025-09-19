flag
1/2 соверена 1910 года S (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1910 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - 1/2 соверена 1910 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC474,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1910
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:260 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1910 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (55)

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1910 года со знаком S. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 23328 проданному на аукционе Heritage Auctions за 920 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе Mowbray Collectables - 14 марта 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата14 марта 2025
СохранностьF
Цена
550 NZD
Цена в валюте аукциона 550 NZD
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе Coin Cabinet - 26 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе Sovereign Rarities - 21 февраля 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 февраля 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе St James’s - 19 октября 2023
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе St James’s - 19 октября 2023
ПродавецSt James’s
Дата19 октября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе Numisor - 25 апреля 2023
ПродавецNumisor
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS62
Цена
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе St James’s - 1 марта 2023
ПродавецSt James’s
Дата1 марта 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе St James’s - 1 марта 2023
ПродавецSt James’s
Дата1 марта 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе Auctiones - 18 сентября 2022
ПродавецAuctiones
Дата18 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1910 S на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII 1/2 соверена 1910 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1910 года с буквами S составляет 260 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1910 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1910 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1910 года со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1910 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

