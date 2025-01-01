flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1910 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1910 S
Средняя цена470 $
Продажи
2228
Аверс
Реверс
Соверен 1910 M
Средняя цена540 $
Продажи
074
Аверс
Реверс
Соверен 1910 P
Средняя цена810 $
Продажи
069
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1910 S
Средняя цена260 $
Продажи
156
