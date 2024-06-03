flag
Соверен 1910 года S (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1910 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1910 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,135,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1910
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:470 USD
График аукционных продаж Соверен 1910 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (226)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1910 года со знаком S. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 23128 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5496 USD. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Hermes Auctions - 5 августа 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата5 августа 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
1102 $
Цена в валюте аукциона 88000 RUB
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
768 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Hermes Auctions - 18 марта 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата18 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Hermes Auctions - 11 марта 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата11 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1910 S на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Hermes Auctions - 21 января 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата21 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Hermes Auctions - 22 октября 2024
ПродавецHermes Auctions
Дата22 октября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Holmasto - 12 октября 2024
ПродавецHolmasto
Дата12 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Great Coins & Art Auctions - 6 сентября 2024
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Great Coins & Art Auctions - 6 сентября 2024
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата6 сентября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Hermes Auctions - 3 сентября 2024
ПродавецHermes Auctions
Дата3 сентября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Stack's - 21 августа 2024
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Stack's - 21 августа 2024
ПродавецStack's
Дата21 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Где купить?
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата5 сентября 2025
СохранностьMS63 PCGS
К аукциону
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
Австралия Соверен 1910 S на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1910 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1910 года с буквами S составляет 470 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1910 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1910 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1910 года со знаком S?

Для продажи соверен 1910 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
