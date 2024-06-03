flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1910 года P (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1910 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1910 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Myntauktioner i Sverige AB

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,690,625

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1910
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:810 USD
График аукционных продаж Соверен 1910 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (69)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1910 года со знаком P. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 23129 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5532 USD. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1910 P на аукционе Tauler & Fau - 24 апреля 2025
ПродавецTauler & Fau
Дата24 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
663 $
Цена в валюте аукциона 585 EUR
Австралия Соверен 1910 P на аукционе Cayón - 6 февраля 2025
ПродавецCayón
Дата6 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
562 $
Цена в валюте аукциона 540 EUR
Австралия Соверен 1910 P на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе AURORA - 5 сентября 2024
ПродавецAURORA
Дата5 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе AURORA - 17 мая 2024
ПродавецAURORA
Дата17 мая 2024
СохранностьAU
Цена
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе Mowbray Collectables - 19 марта 2024
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе Александр - 25 января 2024
ПродавецАлександр
ПродавецАлександр
Дата25 января 2024
СохранностьMS61
Цена
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе Александр - 11 декабря 2023
ПродавецАлександр
ПродавецАлександр
Дата11 декабря 2023
СохранностьMS61
Цена
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе Александр - 13 ноября 2023
ПродавецАлександр
ПродавецАлександр
Дата13 ноября 2023
СохранностьMS61
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе Gorny & Mosch - 11 октября 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата11 октября 2023
СохранностьVF
Цена
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе London Coins - 4 июня 2023
ПродавецLondon Coins
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе London Coins - 5 марта 2023
ПродавецLondon Coins
Дата5 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Цена
Австралия Соверен 1910 P на аукционе London Coins - 4 сентября 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
Цена
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1910 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1910 года с буквами P составляет 810 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1910 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1910 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1910 года со знаком P?

Для продажи соверен 1910 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

