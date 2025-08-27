Соверен 1904 года P (Австралия, Эдуард VII)

flag
Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC4,506,756

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1904
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1904 года со знаком P. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 5239 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 10000 DKK. Торги состоялись 7 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
801 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Tennants Auctioneers - 8 мая 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Александр - 11 декабря 2023
ПродавецАлександр
Дата11 декабря 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Александр - 13 ноября 2023
ПродавецАлександр
Дата13 ноября 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Gorny & Mosch - 22 марта 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата22 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Heritage - 2 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 февраля 2023
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Aurora Numismatica - 17 мая 2022
ПродавецAurora Numismatica
Дата17 мая 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Eurseree - 6 декабря 2020
ПродавецEurseree
Дата6 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Heritage - 12 июля 2020
ПродавецHeritage
Дата12 июля 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Spink - 2 июля 2020
ПродавецSpink
Дата2 июля 2020
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Coin Cabinet - 14 июня 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 июня 2020
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Heritage - 17 мая 2020
ПродавецHeritage
Дата17 мая 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1904 P на аукционе Soler y Llach - 24 октября 2019
ПродавецSoler y Llach
Дата24 октября 2019
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1904 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1904 года с буквами P составляет 550 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1904 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1904 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1904 года со знаком P?

Для продажи соверен 1904 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

