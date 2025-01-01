flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1904 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1904 S
Средняя цена600 $
Продажи
250
Аверс
Реверс
Соверен 1904 M
Средняя цена480 $
Продажи
074
Аверс
Реверс
Соверен 1904 P
Средняя цена550 $
Продажи
044
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1904 P
Средняя цена990 $
Продажи
125
