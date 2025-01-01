Каталог
Австралия
Период:
1837-1936
1837-1936
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Монеты Австралии 1904 года
Соверен 1904 S
Средняя цена
600 $
Продажи
2
50
Соверен 1904 M
Средняя цена
480 $
Продажи
0
74
Соверен 1904 P
Средняя цена
550 $
Продажи
0
44
1/2 соверена 1904 P
Средняя цена
990 $
Продажи
1
25
