АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1904 года M (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1904 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1904 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,743,897

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1904
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:480 USD
График аукционных продаж Соверен 1904 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (74)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1904 года со знаком M. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1385 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 700 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1904 M на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
654 $
Цена в валюте аукциона 520 GBP
Австралия Соверен 1904 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Австралия Соверен 1904 M на аукционе Heritage - 15 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата15 августа 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе Taisei - 10 декабря 2023
ПродавецTaisei
Дата10 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе Coin Cabinet - 5 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе Александр - 13 ноября 2023
ПродавецАлександр
Дата13 ноября 2023
СохранностьAU50 NNC
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе Bruun Rasmussen - 15 октября 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата15 октября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе Mowbray Collectables - 22 сентября 2023
ПродавецMowbray Collectables
Дата22 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе NOONANS - 8 июня 2023
ПродавецNOONANS
Дата8 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе Teutoburger - 25 мая 2023
ПродавецTeutoburger
Дата25 мая 2023
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе Coin Cabinet - 14 марта 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 марта 2023
СохранностьAU
Цена
******
Австралия Соверен 1904 M на аукционе Heritage - 23 января 2023
ПродавецHeritage
Дата23 января 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1904 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1904 года с буквами M составляет 480 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1904 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1904 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1904 года со знаком M?

Для продажи соверен 1904 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

