Соверен 1904 года M (Австралия, Эдуард VII)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес7,9981 гр
- Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC3,743,897
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодЭдуард VII
- НоминалСоверен
- Год1904
- ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный дворМельбурн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1904 года со знаком M. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1385 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 700 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2015.
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1904 года M?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1904 года с буквами M составляет 480 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1904 года с буквами M?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1904 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету соверен 1904 года со знаком M?
Для продажи соверен 1904 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.