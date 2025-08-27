flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1904 года S (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1904 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1904 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Bruun Rasmussen

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,986,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1904
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:600 USD
График аукционных продаж Соверен 1904 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (48)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1904 года со знаком S. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1059 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1550 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
594 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Heritage - 17 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 690 USD
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Heritage - 16 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1904 S на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Александр - 13 ноября 2023
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Александр - 13 ноября 2023
ПродавецАлександр
Дата13 ноября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Heritage - 20 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1904 S на аукционе St James’s - 21 сентября 2022
Австралия Соверен 1904 S на аукционе St James’s - 21 сентября 2022
ПродавецSt James’s
Дата21 сентября 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1904 S на аукционе St James’s - 8 декабря 2021
Австралия Соверен 1904 S на аукционе St James’s - 8 декабря 2021
ПродавецSt James’s
Дата8 декабря 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Frühwald - 2 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата2 июля 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Bruun Rasmussen - 27 июня 2021
ПродавецBruun Rasmussen
Дата27 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Coin Cabinet - 15 ноября 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 ноября 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Heritage - 11 октября 2020
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Heritage - 11 октября 2020
ПродавецHeritage
Дата11 октября 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Coin Cabinet - 13 сентября 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 сентября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону
Австралия Соверен 1904 S на аукционе Mowbray Collectables - 19 сентября 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1904 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1904 года с буквами S составляет 600 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1904 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1904 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1904 года со знаком S?

Для продажи соверен 1904 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет Эдуарда VIIМонеты Австралии 1904 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы