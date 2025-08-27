flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1904 года P (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1904 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - 1/2 соверена 1904 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC60,030

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1904
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:990 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1904 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1904 года со знаком P. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30160 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9300 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьXF40 NGC
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Stack's - 29 февраля 2024
ПродавецStack's
Дата29 февраля 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе SINCONA - 26 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата26 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Stack's - 23 августа 2023
ПродавецStack's
Дата23 августа 2023
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Coin Cabinet - 13 марта 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 марта 2022
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Stack's - 23 августа 2021
ПродавецStack's
Дата23 августа 2021
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Stack's - 21 октября 2020
ПродавецStack's
Дата21 октября 2020
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Heritage - 27 августа 2020
ПродавецHeritage
Дата27 августа 2020
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Heritage - 16 апреля 2020
ПродавецHeritage
Дата16 апреля 2020
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Coin Cabinet - 24 ноября 2019
ПродавецCoin Cabinet
Дата24 ноября 2019
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Baldwin's of St. James's - 26 сентября 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата26 сентября 2019
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 июня 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 июня 2019
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 марта 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 марта 2019
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Baldwin's of St. James's - 13 января 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Baldwin's of St. James's - 22 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата22 сентября 2017
СохранностьUNC
Цена
Где купить?
Австралия 1/2 соверена 1904 P на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII 1/2 соверена 1904 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1904 года с буквами P составляет 990 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1904 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1904 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1904 года со знаком P?

Для продажи 1/2 соверена 1904 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
