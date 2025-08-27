flag
1/2 соверена 1906 года S (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1906 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - 1/2 соверена 1906 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC308,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1906
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:340 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1906 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (27)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1906 года со знаком S. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 23324 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Stack's - 21 августа 2024
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Stack's - 21 августа 2024
ПродавецStack's
Дата21 августа 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Roxbury’s - 20 июля 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата20 июля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Coin Cabinet - 18 июля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июля 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе St James’s - 1 марта 2023
ПродавецSt James’s
Дата1 марта 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе St James’s - 22 сентября 2022
ПродавецSt James’s
Дата22 сентября 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Spink - 6 сентября 2022
ПродавецSpink
Дата6 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе London Coins - 6 марта 2022
ПродавецLondon Coins
Дата6 марта 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе DNW - 8 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата8 сентября 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Coin Cabinet - 28 марта 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 марта 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 23 июля 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата23 июля 2020
СохранностьAU53 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Heritage - 26 марта 2020
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Heritage - 26 марта 2020
ПродавецHeritage
Дата26 марта 2020
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе DNW - 13 февраля 2020
ПродавецDNW
Дата13 февраля 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Heritage - 29 декабря 2019
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Heritage - 29 декабря 2019
ПродавецHeritage
Дата29 декабря 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 марта 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 марта 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Heritage - 31 января 2019
Австралия 1/2 соверена 1906 S на аукционе Heritage - 31 января 2019
ПродавецHeritage
Дата31 января 2019
СохранностьAU55 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII 1/2 соверена 1906 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1906 года с буквами S составляет 340 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1906 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1906 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1906 года со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1906 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
