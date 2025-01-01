flag
Монеты Австралии 1906 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1906 S
Средняя цена490 $
Продажи
078
Аверс
Реверс
Соверен 1906 M
Средняя цена540 $
Продажи
0118
Аверс
Реверс
Соверен 1906 P
Средняя цена500 $
Продажи
070
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1906 S
Средняя цена340 $
Продажи
027
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1906 M
Средняя цена950 $
Продажи
010
