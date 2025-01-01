Каталог
Австралия
Период:
1837-1936
1837-1936
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Главная
Каталог
Австралия
1906
Монеты Австралии 1906 года
Выберите категорию
Все
Все
Золото
Золотые монеты
Соверен 1906 S
Средняя цена
490 $
Продажи
0
78
Соверен 1906 M
Средняя цена
540 $
Продажи
0
118
Соверен 1906 P
Средняя цена
500 $
Продажи
0
70
1/2 соверена 1906 S
Средняя цена
340 $
Продажи
0
27
1/2 соверена 1906 M
Средняя цена
950 $
Продажи
0
10
