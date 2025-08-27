flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1906 года M (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1906 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1906 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,657,853

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1906
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:540 USD
График аукционных продаж Соверен 1906 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (118)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1906 года со знаком M. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 23330 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2185 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1906 M на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 4 июля 2025
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата4 июля 2025
СохранностьXF
Цена
657 $
Цена в валюте аукциона 558 EUR
Австралия Соверен 1906 M на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
654 $
Цена в валюте аукциона 520 GBP
Австралия Соверен 1906 M на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1906 M на аукционе Coin Cabinet - 11 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата11 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1906 M на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1906 M на аукционе NOONANS - 10 декабря 2024
ПродавецNOONANS
Дата10 декабря 2024
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1906 M на аукционе Heritage - 7 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1906 M на аукционе Heritage - 17 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1906 M на аукционе Heritage - 17 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1906 M на аукционе Mowbray Collectables - 20 сентября 2024
ПродавецMowbray Collectables
Дата20 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1906 M на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1906 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1906 M на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1906 M на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1906 M на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1906 M на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1906 M на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1906 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1906 M на аукционе Coin Cabinet - 16 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 апреля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1906 M на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1906 M на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1906 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1906 года с буквами M составляет 540 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1906 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1906 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1906 года со знаком M?

Для продажи соверен 1906 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
