1/2 соверена 1906 года M (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1906 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - 1/2 соверена 1906 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC82,042

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1906
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:950 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1906 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (10)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1906 года со знаком M. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 3000 GBP. Торги состоялись 20 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1906 M на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьXF40 NGC
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Австралия 1/2 соверена 1906 M на аукционе Coin Cabinet - 18 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 декабря 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
1144 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Австралия 1/2 соверена 1906 M на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 M на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 M на аукционе Sovereign Rarities - 21 февраля 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 февраля 2024
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 M на аукционе Mowbray Collectables - 22 сентября 2023
ПродавецMowbray Collectables
Дата22 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 M на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 M на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 марта 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 марта 2019
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1906 M на аукционе Heritage - 16 августа 2010
Австралия 1/2 соверена 1906 M на аукционе Heritage - 16 августа 2010
ПродавецHeritage
Дата16 августа 2010
СохранностьAU55 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII 1/2 соверена 1906 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1906 года с буквами M составляет 950 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1906 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1906 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1906 года со знаком M?

Для продажи 1/2 соверена 1906 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

