АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1906 года P (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1906 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1906 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Aurora Numismatica

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,829,817

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1906
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1906 года со знаком P. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 99084 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3433 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.

Австралия Соверен 1906 P на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Hermes Auctions - 13 мая 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата13 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Tennants Auctioneers - 7 мая 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата7 мая 2025
СохранностьVF
Цена
694 $
Цена в валюте аукциона 520 GBP
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе ibercoin - 18 декабря 2024
Продавецibercoin
Дата18 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Coin Cabinet - 17 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата17 сентября 2024
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Spink - 31 июля 2024
ПродавецSpink
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Roma Numismatics - 25 апреля 2024
ПродавецRoma Numismatics
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Numisma - Portugal - 14 декабря 2023
ПродавецNumisma - Portugal
Дата14 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Александр - 13 ноября 2023
ПродавецАлександр
Дата13 ноября 2023
СохранностьMS61 ANACS
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Mowbray Collectables - 22 сентября 2023
ПродавецMowbray Collectables
Дата22 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1906 P на аукционе Coin Cabinet - 18 июля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июля 2023
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1906 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1906 года с буквами P составляет 500 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1906 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1906 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1906 года со знаком P?

Для продажи соверен 1906 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

