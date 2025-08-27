flag
1/2 соверена 1903 года S (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1903 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - 1/2 соверена 1903 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC231,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1903
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:280 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1903 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1903 года со знаком S. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30159 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе Mowbray Collectables - 14 марта 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата14 марта 2025
СохранностьVF
Цена
550 NZD
Цена в валюте аукциона 550 NZD
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
311 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе Roxbury’s - 20 июля 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата20 июля 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе Katz - 25 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата25 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе London Coins - 4 июня 2023
ПродавецLondon Coins
Дата4 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе WAG - 16 апреля 2023
ПродавецWAG
Дата16 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе Roxbury’s - 27 марта 2022
ПродавецRoxbury’s
Дата27 марта 2022
СохранностьAU58
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе Coin Cabinet - 12 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 сентября 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе DNW - 8 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата8 сентября 2021
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе Coin Cabinet - 29 ноября 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 ноября 2020
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе Heritage - 27 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата27 февраля 2020
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1903 S на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьAU55 PCGS
Цена

Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII 1/2 соверена 1903 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1903 года с буквами S составляет 280 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1903 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1903 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1903 года со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1903 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
