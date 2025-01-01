flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1903 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1903 S
Средняя цена560 $
Продажи
171
Аверс
Реверс
Соверен 1903 M
Средняя цена520 $
Продажи
0101
Аверс
Реверс
Соверен 1903 P
Средняя цена540 $
Продажи
171
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1903 S
Средняя цена280 $
Продажи
028
