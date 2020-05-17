flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1903 года M (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1903 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1903 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,521,780

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1903
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:520 USD
График аукционных продаж Соверен 1903 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (101)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1903 года со знаком M. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 99074 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Heritage - 31 июля 2025
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Heritage - 31 июля 2025
ПродавецHeritage
Дата31 июля 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
786 $
Цена в валюте аукциона 786 USD
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 550 CHF
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Tennants Auctioneers - 9 октября 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата9 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Heritage - 22 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата22 августа 2024
СохранностьMS60 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS60 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1903 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Roxbury’s - 22 марта 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата22 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Cayón - 14 марта 2024
ПродавецCayón
Дата14 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Tennants Auctioneers - 14 февраля 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата14 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Coin Cabinet - 23 января 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 января 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Coin Cabinet - 5 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 декабря 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Coin Cabinet - 5 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 декабря 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1903 M на аукционе Александр - 13 ноября 2023
ПродавецАлександр
Дата13 ноября 2023
СохранностьMS63 NNC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1903 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1903 года с буквами M составляет 520 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1903 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1903 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1903 года со знаком M?

Для продажи соверен 1903 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
