flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1909 года P (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1909 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1909 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,524,241

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1909
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:520 USD
График аукционных продаж Соверен 1909 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (63)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1909 года со знаком P. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 60010 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1128 USD. Торги состоялись 19 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Heritage - 14 августа 2025
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Heritage - 14 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата14 августа 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 810 USD
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Tennants Auctioneers - 12 февраля 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата12 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
647 $
Цена в валюте аукциона 520 GBP
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Heritage - 29 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1909 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Chiswick Auctions - 26 мая 2024
ПродавецChiswick Auctions
Дата26 мая 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Александр - 13 ноября 2023
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Александр - 13 ноября 2023
ПродавецАлександр
Дата13 ноября 2023
СохранностьMS62 ANACS
Цена
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Leu - 14 марта 2023
ПродавецLeu
Дата14 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Leu - 6 декабря 2022
ПродавецLeu
Дата6 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Artemide Aste - 6 марта 2022
ПродавецArtemide Aste
Дата6 марта 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1909 P на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Aurora Numismatica - 11 января 2022
ПродавецAurora Numismatica
Дата11 января 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1909 P на аукционе DNW - 8 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата8 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1909 P на аукционе Coin Cabinet - 29 августа 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 августа 2021
СохранностьMS60 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1909 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1909 года с буквами P составляет 520 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1909 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1909 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1909 года со знаком P?

Для продажи соверен 1909 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет Эдуарда VIIМонеты Австралии 1909 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы