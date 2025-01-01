flag
Монеты Австралии 1909 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1909 S
Средняя цена500 $
Продажи
058
Аверс
Реверс
Соверен 1909 M
Средняя цена540 $
Продажи
0130
Аверс
Реверс
Соверен 1909 P
Средняя цена520 $
Продажи
063
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1909 M
Средняя цена360 $
Продажи
023
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1909 P
Средняя цена620 $
Продажи
015
