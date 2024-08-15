flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1909 года P (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1909 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - 1/2 соверена 1909 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC44,022

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1909
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:620 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1909 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (15)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1909 года со знаком P. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30168 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
534 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
519 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе Coin Cabinet - 29 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 декабря 2023
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе Coin Cabinet - 27 июня 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе Heritage - 9 апреля 2020
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе Heritage - 9 апреля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2020
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе Coin Cabinet - 24 ноября 2019
ПродавецCoin Cabinet
Дата24 ноября 2019
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе DNW - 25 апреля 2019
ПродавецDNW
Дата25 апреля 2019
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 марта 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 марта 2019
СохранностьUNC
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе Heritage - 21 февраля 2019
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе Heritage - 21 февраля 2019
ПродавецHeritage
Дата21 февраля 2019
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе Stack's - 16 января 2018
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе Stack's - 16 января 2018
ПродавецStack's
Дата16 января 2018
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе Auctiones - 19 апреля 2015
ПродавецAuctiones
Дата19 апреля 2015
СохранностьXF
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1909 P на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - 24 мая 2011
ПродавецChaponnière & Hess-Divo
Дата24 мая 2011
СохранностьVF
Цена
******
******

Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII 1/2 соверена 1909 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1909 года с буквами P составляет 620 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1909 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1909 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1909 года со знаком P?

Для продажи 1/2 соверена 1909 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

