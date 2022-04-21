flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1909 года S (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1909 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1909 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,057,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1909
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:500 USD
График аукционных продаж Соверен 1909 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (58)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1909 года со знаком S. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 2000 GBP. Торги состоялись 21 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
768 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Heritage - 15 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата15 августа 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1909 S на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Александр - 11 декабря 2023
ПродавецАлександр
Дата11 декабря 2023
СохранностьAU50
Цена
******
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Taisei - 10 декабря 2023
ПродавецTaisei
Дата10 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
******
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Александр - 13 ноября 2023
ПродавецАлександр
Дата13 ноября 2023
СохранностьAU50
Цена
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Stack's - 2 ноября 2023
ПродавецStack's
Дата2 ноября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Coin Cabinet - 13 декабря 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 декабря 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1909 S на аукционе St James’s - 26 мая 2022
ПродавецSt James’s
Дата26 мая 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Artemide Aste - 6 марта 2022
ПродавецArtemide Aste
Дата6 марта 2022
СохранностьAU
Цена
******
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1909 S на аукционе St James’s - 8 декабря 2021
ПродавецSt James’s
Дата8 декабря 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Heritage - 30 сентября 2021
ПродавецHeritage
Дата30 сентября 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Coin Cabinet - 12 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 сентября 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1909 S на аукционе Coin Cabinet - 12 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 сентября 2021
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1909 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1909 года с буквами S составляет 500 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1909 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1909 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1909 года со знаком S?

Для продажи соверен 1909 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

