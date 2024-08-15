1/2 соверена 1909 года M (Австралия, Эдуард VII)
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес3,994 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр19,3 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC186,094
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодЭдуард VII
- Номинал1/2 соверена
- Год1909
- ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный дворМельбурн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1909 года со знаком M. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30167 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1140 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII 1/2 соверена 1909 года M?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1909 года с буквами M составляет 360 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1909 года с буквами M?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1909 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 соверена 1909 года со знаком M?
Для продажи 1/2 соверена 1909 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.