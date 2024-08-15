flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1909 года M (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1909 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - 1/2 соверена 1909 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC186,094

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1909
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:360 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1909 года M - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (23)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1909 года со знаком M. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30167 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1140 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
556 $
Цена в валюте аукциона 430 GBP
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе Coin Cabinet - 16 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 мая 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе Heritage - 26 января 2023
ПродавецHeritage
Дата26 января 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе Spink - 15 января 2023
ПродавецSpink
Дата15 января 2023
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе London Coins - 4 сентября 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе Baldwin's of St. James's - 26 сентября 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата26 сентября 2019
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 июня 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 июня 2019
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 марта 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 марта 2019
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе Heritage - 14 февраля 2019
ПродавецHeritage
Дата14 февраля 2019
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе Heritage - 14 апреля 2015
ПродавецHeritage
Дата14 апреля 2015
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе Heritage - 10 сентября 2014
ПродавецHeritage
Дата10 сентября 2014
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1909 M на аукционе HIRSCH - 11 февраля 2012
ПродавецHIRSCH
Дата11 февраля 2012
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII 1/2 соверена 1909 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1909 года с буквами M составляет 360 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1909 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1909 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1909 года со знаком M?

Для продажи 1/2 соверена 1909 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
