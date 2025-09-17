flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1905 года P (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1905 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1905 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Tennants Auctioneers

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,876,193

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1905
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:810 USD
График аукционных продаж Соверен 1905 года P - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (57)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1905 года со знаком P. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 24025 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 23 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Heritage - 28 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата28 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 630 USD
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Münzenonline - 22 ноября 2024
ПродавецMünzenonline
Дата22 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
676 $
Цена в валюте аукциона 600 CHF
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Tennants Auctioneers - 20 ноября 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата20 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Gorny & Mosch - 5 марта 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата5 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Coin Cabinet - 29 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 февраля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Taisei - 10 декабря 2023
ПродавецTaisei
Дата10 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Chaponnière - 19 ноября 2023
ПродавецChaponnière
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Александр - 13 ноября 2023
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Александр - 13 ноября 2023
ПродавецАлександр
Дата13 ноября 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе ibercoin - 22 марта 2023
Продавецibercoin
Дата22 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Leu - 14 марта 2023
ПродавецLeu
Дата14 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Coin Cabinet - 13 декабря 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 декабря 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Leu - 6 декабря 2022
ПродавецLeu
Дата6 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Heritage - 30 сентября 2021
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Heritage - 30 сентября 2021
ПродавецHeritage
Дата30 сентября 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
Австралия Соверен 1905 P на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону
Австралия Соверен 1905 P на аукционе HIRSCH - 26 сентября 2025
ПродавецHIRSCH
Дата26 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1905 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1905 года с буквами P составляет 810 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1905 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1905 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1905 года со знаком P?

Для продажи соверен 1905 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет Эдуарда VIIМонеты Австралии 1905 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы