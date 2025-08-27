flag
Соверен 1905 года S (Австралия, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1905 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1905 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,778,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1905
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:540 USD
График аукционных продаж Соверен 1905 года S - цена золотой монеты - Австралия, Эдуард VII
Цены на аукционах (34)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1905 года со знаком S. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30180 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Tennants Auctioneers - 7 мая 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата7 мая 2025
СохранностьVF
Цена
748 $
Цена в валюте аукциона 560 GBP
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Heritage - 14 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата14 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 S на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Mowbray Collectables - 19 марта 2024
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 марта 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 S на аукционе HIRSCH - 8 февраля 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Александр - 11 декабря 2023
ПродавецАлександр
Дата11 декабря 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Александр - 13 ноября 2023
ПродавецАлександр
Дата13 ноября 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Coin Cabinet - 18 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Jesús Vico - 8 июня 2023
ПродавецJesús Vico
Дата8 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Heritage - 25 мая 2023
ПродавецHeritage
Дата25 мая 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Coin Cabinet - 13 декабря 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 декабря 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Heritage Eur - 16 мая 2022
ПродавецHeritage Eur
Дата16 мая 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Heritage - 11 октября 2020
ПродавецHeritage
Дата11 октября 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Heritage - 12 июля 2020
ПродавецHeritage
Дата12 июля 2020
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Spink - 2 июля 2020
ПродавецSpink
Дата2 июля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Heritage - 17 мая 2020
ПродавецHeritage
Дата17 мая 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Coin Cabinet - 26 января 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 января 2020
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1905 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 марта 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 марта 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1905 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1905 года с буквами S составляет 540 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1905 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1905 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1905 года со знаком S?

Для продажи соверен 1905 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

