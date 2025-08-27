flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1912 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1912 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1912 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,227,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1912
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:780 USD
Средняя цена (PROOF):400 USD
График аукционных продаж Соверен 1912 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (250)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1912 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3288 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 12075 USD. Торги состоялись 30 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
1249 $
Цена в валюте аукциона 925 GBP
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
1283 $
Цена в валюте аукциона 950 GBP
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Coin Cabinet - 11 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата11 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Heritage - 10 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 S на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Coin Cabinet - 17 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата17 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Stack's - 16 мая 2024
ПродавецStack's
Дата16 мая 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Heritage Eur - 13 мая 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата13 мая 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1912 S на аукционе Tennants Auctioneers - 8 мая 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1912 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1912 года с буквами S составляет 780 USD для регулярного чекана и 400 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1912 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1912 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1912 года со знаком S?

Для продажи соверен 1912 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
